Neues Sat.1-Format: Diese Stars ziehen in den «Club der guten Laune»

Haben sich Marc Terenzi und Jenny Elvers hier verliebt?

Letzterer hat Mitte März seine Beziehung mit Jenny Elvers öffentlich bestätigt. Im Interview mit RTL erklärte das Paar, dass es bei Dreharbeiten in Thailand gefunkt haben soll. «Ich bin glücklich, du bist glücklich. Ich leb' im Hier und Jetzt. Keine Ahnung, was in zwei bis drei Jahren ist. Es ist halt jetzt einfach so und fühlt sich richtig und gut an», so Elvers.