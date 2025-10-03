Neues Taylor-Swift-Album auf dem Markt: So reagieren Promis und Fans

Travis Kelce liefert Mean–Girls–Referenz

Auch der Podcast «New Heights» von Swifts Verlobten Travis Kelce (35), der auch auf dem Album ausgiebig behandelt wird, und dessen Bruder Jason beteiligte sich natürlich an den Feierlichkeiten. Mit einer Fotomontage mit den Gesichtern der Footballer in einer ikonischen Szene aus dem Film «Mean Girls», in dem es um den 3. Oktober geht, würdigte der Podcast die Album–Veröffentlichung. «Frohen Release–Tag an alle, die feiern», hiess es in dem Post auf dem Instagram–Account. In dem Podcast war es auch, in dem die Musikerin das neue Album im August überhaupt angekündigt hatte.