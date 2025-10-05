Neues Team in Frankfurt: So nah sind sie ihren «Tatort»-Rollen

Das erste Duo mit doppeltem Migrationshintergrund

Tatsächlich ist das Frankfurter Team eine Premiere. Erstmals ermitteln beim «Tatort» zwei Kommissare, die beide einen Migrationshintergrund haben. «Unsere Ermittler sollten auch etwas über ihre Herkunft erzählen dürfen, und zwar so, dass es zu Frankfurt und seiner Vielfältigkeit passt», betont Forouta in einer Pressemitteilung. Doch statt die Tatsache zu gross zu thematisieren, behandelt «Dunkelheit» sie mit eben dieser gewünschten Selbstverständlichkeit. «Du bist auch nicht hier geboren. Dafür sprichst du aber gut Deutsch», sagt Foroutan als Maryam Azadi in einer Szene schmunzelnd zu ihrem Partner – ein Satz, der das Klischee spiegelt und gleichzeitig entkräftet.