Neues «The Walking Dead»-Spin-off mit Andrew Lincoln und Danai Gurira

Kein Film, aber dafür eine Serie

Das neue «The Walking Dead»-Spin-off soll die epische Liebesgeschichte zweier Charaktere erzählen, «die durch eine neue Welt verändert werden». «Rick und Michonne werden in eine andere Welt geworfen, die auf einem Krieg gegen die Toten aufgebaut ist... und letztendlich auf einem Krieg gegen die Lebenden», heisst es laut dem Branchenportal «Deadline». «Können sie an einem Ort und in einer Situation, die sie nie zuvor gekannt haben, zueinander und zu dem finden, was sie waren?»