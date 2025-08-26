Neues Traumpaar Harry Styles und Zoë Kravitz? Das sind ihre Ex-Partner

Wenn sich die Gerüchte bestätigen, wären sie das neue Traumpaar der Promiwelt: Harry Styles (31) und Zoë Kravitz (36). Der Brite und die US–Amerikanerin wurden zuletzt Arm in Arm in Rom gefilmt. Laut der britischen Boulevardzeitung «The Sun» knutschten sie vorher schon in einem Restaurant in London. Die beiden Stars haben einiges gemeinsam. Sie sind sowohl als Sänger als auch als Schauspieler aktiv. Und beide haben schon einige andere Promis gedatet.