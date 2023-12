Neues Video: Kevin Spacey bleibt bizarrer Weihnachtstradition treu

«Wir haben etwas gemeinsam», stellt Carlson folglich fest, woraufhin Spacey alias Underwood erwidert: «Oh ja, wir wurden beide von unserem Network vor die Tür gesetzt.» Spacey spielt damit auf seinen Rausschmiss beim Streamingdienst Netflix an. Als sich vor rund sechs Jahren immer mehr Personen mit Anschuldigungen gegen den Star an die Öffentlichkeit wandten, musste seine «House of Cards»–Rolle in der sechsten und finalen Staffel kurzerhand und nur beiläufig erwähnt den Serien–Tod sterben. «Schauen Sie noch Netflix?», will Carlson daher wissen, Spacey antwortet: «Wahrscheinlich in etwa so häufig wie Sie noch Fox ansehen.»