Neues von Ottolenghi: Drei «Comfort»-Gerichte für den Herbst

Grüne Bohnen auf Toast

Zutaten: 100 ml Olivenöl, 2 kleine Bananenschalotten (in dünne Streifen geschnitten), 4 Knoblauchzehen (in dünne Scheiben geschnitten), 300 g grüne Bohnen (geputzt), 300 g breite Bohnen (geputzt und schräg in 2 cm breite Streifen geschnitten), 100 g Kirschtomaten (halbiert), 1 1/2 TL getrockneter Oregano, 1/2 Chipotle–Chiliflocken, 1 1/2 EL Zitronensaft, 1 1/2 EL frischer Oregano (grob gehackt, plus einige Blätter zum Garnieren), 10 g Basilikumblätter (grob in Stücke gezupft, plus einige Blätter zum Garnieren), 100 g Feta (grob zerkrümelt), 100 g Mascarpone, 4 dicke Scheiben helles Sauerteigbrot (getoastet), Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer