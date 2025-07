Neues Wander-Event in Kitzbühel ermöglicht Zelten in den Bergen

Vom 19. bis 23. August 2025 dürfen Teilnehmer des mehrtägigen Events in vier ausgewählten, abgelegenen Camps ihre Zelte aufschlagen – normalerweise ein absolutes Tabu in Tirol. «Das ist ein Muss für alle, die Erdung, menschliche Verbindungen und die Nähe zur Natur suchen», erklärt Dr. Viktoria Veider–Walser, Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus. Grundsätzlich ist es in Tirol streng verboten, ausserhalb von Campingplätzen zu übernachten. Einzige Ausnahme: das Biwakieren, also das ungeplante Übernachten ohne Zelt, im hochalpinen Gelände oberhalb der Baumgrenze.