Neues Wappen für Prinz William und Prinzessin Kate

Historische Symbole und familiäre Bezüge

Unter dem neuen Wappen prangt ausserdem ein Band mit dem offiziellen Motto des Prinzen von Wales: «Ich Dien». Für die genaue Herkunft dieses Spruchs gibt es zwei Theorien. Es könnte einen deutschen Ursprung haben und sich von «Ich diene» ableiten. Womöglich beruht es aber auch auf dem walisischen Eich Dyn («Euer Mann»).