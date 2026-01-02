Neujahrsbaby! Sängerin Lulu Lewe ist jetzt Mama

Was für ein wundervoller Start ins neue Jahr für Sängerin Lulu Lewe (33)! Die Schwester von Sarah Connor (45) und Anna–Maria Ferchichi (44) ist erstmals Mutter geworden. Diese freudige Botschaft hat Lewe am Neujahrsabend verkündet – und auch schon den Namen ihres Sohnes verraten.
Der Kleine heisst...
«Schöner hätten wir 2026 nicht beginnen können», schreibt Lewe bei Instagram zu Bildern, die die glücklichen Eltern mit ihrem Baby zeigen. Darauf ist auch zu sehen, dass Neu–Papa Bastian Scheibe eine kleine Geburtstagstorte in der Hand hält.
Ihr Sohn trägt den Namen Lounis Noé Lewe und wurde am 01.01.2026 geboren. «Unser Neujahrsbaby», schwärmt die Sängerin. «Endlich wissen wir, wovon alle Eltern sprechen: dieses unbeschreibliche, überwältigende Gefühl, wenn man sein Kind das erste Mal im Arm hält. Bedingungslose Liebe einfach.»
Die 33–Jährige und ihr Ehemann Bastian seien ganz «hin und weg und total verliebt in unseren kleinen Mann». Auch einen kleinen Scherz kann die Sängerin sich nicht verkneifen. Sie habe gewusst: «Wenn er nach seinen Eltern kommt und das Feiern liebt, dann kommt er an Silvester oder Neujahr.» Seit zehn Jahren sind die beiden liiert, seit sechs Jahren verheiratet.
In zahlreichen Kommentaren gab es von den Fans direkt die besten Glückwünsche für die kleine Familie. Und auch die Verwandten meldeten sich. «Willkommen in der Grossfamilie, Lounis», schrieb etwa Sarah Connor in einer Story zu mehreren Herz–Emojis. Ebenfalls in einer Story begrüsste auch Anna–Maria Ferchichi das Baby: «Herzlich Willkommen auf dieser Welt, kleiner Schatz. Unsere Familie wächst und wächst.»