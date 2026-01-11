Neujahrsvorsatz Joggen? So läuft es auch an kalten Tagen rund

Das neue Jahr ist da und mit ihm die klassische Motivation, endlich (wieder) mehr für die eigene Fitness zu tun. Doch die Realität draussen sieht oft anders aus: Grauer Himmel, eisiger Wind und rutschige Wege lassen den inneren Schweinehund schnell gewinnen. Dabei ist der Winter kein Grund, die Laufschuhe im Schrank zu lassen – ganz im Gegenteil! Bewegung an der frischen Luft ist gerade jetzt ein echtes Lebenselixier für das Immunsystem und die Gelenke.