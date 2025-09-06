Neustart in Polen: So waren die ersten Tage für Anna Heiser

In einem zweiten Instagram–Post hatte Anna Heiser vor wenigen Tagen nach «sieben Jahren in Namibia» ein Fazit gezogen. «Zählt man unsere Fernbeziehung dazu, dann sind es acht Jahre. In einem Land, von dem ich vorher kaum etwas wusste, in das ich der Liebe zu einem Mann gefolgt bin. Und das, auch wenn manche es anders sehen wollen, zu meinem Zuhause geworden ist.» Sie dankt dem Land «für all die unvergesslichen Momente, für die Freundschaften, für die Lektionen und dafür, dass du unser Zuhause warst. Morgen beginnt für uns ein neues Kapitel. Doch du wirst für immer ein Teil von uns bleiben. Das, was wir hier erleben durften, kann uns niemand nehmen.»