Neuzugang bei «Rote Rosen»: Maike Johanna Reuter kommt nach Lüneburg

Sie spielte schon bei «Alles was zählt»

Maike Johanna Reuter bringt für die anspruchsvolle Rolle jede Menge Berufserfahrung mit: Geboren in Bergisch Gladbach, studierte sie von 2012 bis 2016 Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock. Seitdem wirkt sie in Theater–, Film– und Fernsehproduktionen mit. So war die 34–Jährige etwa in den Kinofilmen «Der 8. Kontinent» und «Kahlschlag» zu sehen sowie in Serien wie «Rentnercops», «Einstein» und in der RTL–Serie «Alles was zählt».