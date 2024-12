Neuzugang bei «Sisi»-Serie: Rick Okon kannte die «Sissi»-Filme nicht

Die Staffel wurde in Riga, Vilnius und Umgebung sowie Kroatien und Slowenien gedreht. Wo waren Sie zugegen und welche schwierigen, aber auch lustigen Momente am Set sind Ihnen in Erinnerung geblieben?

Okon: Ich habe sehr viel in Riga gedreht und ein paar vereinzelte Tage in Vilnius und Umgebung. Die ersten Wochen waren wir nur im Studio in Riga. Das fühlte sich irgendwann wie das «eigene Wohnzimmer» an. Jeden Tag in die gleiche Garderobe, jeden Tag derselbe Drehort. Da gab es unzählige lustige und schöne Momente. Und als dieser Studioteil abgedreht war, sind wir viel umhergereist und haben an wirklich sehr schönen Orten drehen dürfen.