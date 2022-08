Neuzugang: Elijah Wood übernimmt Gastrolle in «Yellowjackets»

Erste Staffel von «Yellowjackets» war ein grosser Erfolg

In der Thrillerserie landet eine Mädchen-Mannschaft aus der Highschool plötzlich in der Wildnis. Dort kämpfen sie ums Überleben und gegeneinander. Auch nach 25 Jahren ist das, was in der Wildnis begann, noch nicht vorbei. Die erste Staffel wurde für sieben Emmy Awards nominiert, darunter als beste Dramaserie, beste Schauspielerin für Melanie Lynskey (45) und beste Nebendarstellerin für Ricci. In Deutschland läuft die Serie auf Sky.