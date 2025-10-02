«Nevermind»-Klage gegen Nirvana erneut abgewiesen

Der Richter kam jedoch zu dem Schluss, dass das Foto nicht als pornografisch einzustufen ist. «Weder die Pose, noch der Fokuspunkt, noch die Kulisse, noch der Gesamtkontext lassen darauf schliessen, dass das Albumcover sexuell eindeutiges Verhalten zeigt», schrieb Richter Fernando M. Olguin in seinem Urteil. Er fügte hinzu, dass abgesehen von der Tatsache, dass Spencer Elden auf dem Albumcover nackt zu sehen war, nichts «auch nur annähernd dazu führte, dass das Bild unter das Gesetz zur Kinderpornografie fiel», und verglich das Foto mit einem Familienfoto, auf dem ein Kind beim Baden zu sehen ist.