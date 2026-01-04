New York: Diese Orte muss man sehen

Das Empire State Building ist und bleibt das Wahrzeichen schlechthin. Seit mehr als 90 Jahren prägt der prächtige Wolkenkratzer im Art–déco–Stil die Skyline von Manhattan. Kaum zu glauben, dass dieses 443 Meter hohe Bauwerk in nur 13 Monaten errichtet wurde. Schon die Lobby ist ein Kunstwerk für sich: 23–karätige Goldsterne und Sonnenstrahlen schmücken die Decke, dargestellt als Zahnräder – eine Hommage an das Maschinenzeitalter. Die Aussichtsplattform im 86. Stock auf 320 Metern Höhe bietet ein geschichtsträchtiges 360–Grad–Panorama über die gesamte Stadt. Wer es noch höher mag, kann bis in den 102. Stock aufsteigen. Bei Einbruch der Dunkelheit wird die über 60 Meter hohe Turmspitze mit wechselnden Farbkombinationen beleuchtet – ein magischer Anblick von unten. Insider–Tipp: Wer es zum Sonnenuntergang nach oben schafft, erlebt ein doppeltes Spektakel. Man kann beobachten, wie die Stadt sich verändert und die Lichter der umliegenden Wolkenkratzer langsam aufleuchten.