New York Fashion Week: Nicole Scherzinger stiehlt allen die Show

Was für ein glamouröser Auftritt! Nicole Scherzinger (46), die sich inzwischen zum Broadway–Star entwickelt hat, war am Montag zu Gast auf der New York Fashion Week und hat bei ihrem Besuch der Carolina Herrera Show mit ihrem Outfit alle Blicke auf sich gezogen. Die ehemalige Pussycat–Dolls–Sängerin trug ein elegantes Ensemble in Schwarz–Weiss, das den Fokus vor allem auf ihr Mega–Dekolleté lenkte.