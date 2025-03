Newcomer und Wiederholungstäter: Alle Infos zur neuen «The 50»-Staffel

«The 50»: Daher kennt man diese Kandidaten

Die 50 komplettieren ein paar eher unbeschriebene Blätter, die selbst hartgesottene Trashfans nicht kennen könnten. Am besten stellt man sie anhand der Formate vor, in denen sie schon mal waren: Eine gewisse Ariel («Love Fool»), Christin Okpara («Are you the One?»), Denis Lodi («Make Love, Fake Love»), Kevin «Flocke» Platzer («Temptation Island V.I.P.»), Kevin Schäfer («Prince Charming»), Laura Lettgen («Are You The One: Realitystars in Love»), Lukas Baltruschat («Bachelorette»), Marco Strecker (Wildcard–Gewinner bei «Promi Big Brother»), Micha Schüler («Couple Challenge»), Ryan Wöhrl («Ex on the Beach»), Sandra Sicora («Couple Challenge») Xander Stephinger («Make Love, Fake Love») und Zoe Saip («Kampf der Realitystars»).