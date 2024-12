NFL-Halbzeitshow an Weihnachten: Beyoncé performt mit Tochter Blue Ivy

Auch Mariah Carey war dabei

Beyoncé war jedoch nicht als einziger Act in das Football–Spektakel am 25. Dezember involviert, das auf Netflix übertragen wurde. Den NFL Christmas Gameday eröffnete Mariah Carey (55) mit einer Performance ihres Weihnachts–Hits «All I Want For Christmas Is You». Vor entsprechend festlicher Kulisse und in einem funkelnden Outfit gab sie den Song zum Besten.