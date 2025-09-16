NFL-Ikone Tom Brady kehrt im nächsten Jahr zurück

Der siebenmalige Super–Bowl–Champion Tom Brady (48) soll kommendes Jahr an einem Flag–Football–Turnier in Riad, Saudi–Arabien, teilnehmen. Das «The Fanatics Flag Football Classic» findet am 21. März 2026 statt, der Austragungsort ist die Kingdom Arena.
Drei Teams machen mit
Die Crème de la Crème der nordamerikanischen Football–Liga wird ebenfalls am Event teilnehmen: Aktuelle und ehemalige NFL–Stars wie Saquon Barkley, CeeDee Lamb, Christian McCaffrey, Sauce Gardner, Myles Garrett, Brock Bowers, Maxx Crosby, Tyreek Hill und Odell Beckham Jr. machen die Teams aus.
Rob Gronkowski, mit dem Brady mehrere Super Bowls gewonnen hat, nimmt ebenfalls teil. Weitere Promis aus der Welt des Entertainments werden ebenfalls dabei sein. Drei Teams, die aus jeweils fünf Spielern bestehen, spielen um den Titel. NFL–Trainer Pete Carroll, Sean Payton und Kyle Shanahan werden als Coaches fungieren.
«Ich habe schon immer die Kraft des Flag Football bewundert und wie es Fans aller Altersgruppen verbindet. Es ist grossartig, diesen Sport auf einer solchen globalen Bühne präsentieren zu können und dabei mit so vielen unglaublich talentierten Athleten zusammenzuarbeiten», sagte Brady laut «The Hollywood Reporter» in einem Statement.
Comedian Kevin Hart wird durch das Event führen
Comedian und Schauspieler Kevin Hart (46) begleitet als Moderator das Turnier. In den USA wird der Sender Fox das Event ausstrahlen. Ob ein Sender in Deutschland das Turnier zeigt, steht zum aktuellen Zeitpunkt nicht fest.
Flag Football ist die olympische Variante des American Football. Die Sportart wird bei den Olympischen Spielen in Los Angeles 2028, ihr Debüt feiern. Die NFL hat zuvor ihren Spielern die Erlaubnis erteilt, daran teilzunehmen.