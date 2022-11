Am kommenden Sonntag, dem 13. November, steht für deutsche Football-Fans ein ganz besonderer Leckerbissen auf dem Programm. In der Allianz Arena in München werden die Seattle Seahawks auf die Tampa Bay Buccaneers unter Superstar und Rekordchampion Tom Brady (45) treffen. Für das erste reguläre NFL-Saisonspiel auf deutschem Boden müssen beide Teams eine lange Anreise in Kauf nehmen. Die Seahawks werden bereits am Donnerstag nach einem elfstündigen Flug in München landen. Brady und seine Mannen sollen dann am Freitag in der bayerischen Landeshauptstadt ankommen. Ihr Flug wird zehn Stunden und dreissig Minuten dauern, wie «Marca» berichtet.