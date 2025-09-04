NFL ist offen für Taylor Swift beim Super Bowl

Der Rapper fungiert seit 2019 als «Live–Musik–Entertainment–Stratege» der NFL und entscheidet massgeblich über die Halftime–Show mit. Seine Firma Roc Nation koordiniert die spektakulären Auftritte, die Jahr für Jahr Millionen Zuschauer in ihren Bann ziehen. Für den Super Bowl LX am 8. Februar 2026 steht der Headliner noch nicht fest, könnte aber bald bekannt gegeben werden. Kendrick Lamar war letztes Jahr bereits im September 2024 angekündigt worden.