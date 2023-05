NFL-Legende und Schauspieler: Jim Brown ist gestorben

NFL-Legende und Hollywood-Actionheld Jim Brown (1936-2023) ist tot. Der Bürgerrechtsaktivist ist US-Medienberichten zufolge im Alter von 87 Jahren gestorben. Seine Ehefrau erklärte demnach, Brown sei am Donnerstagabend (18. Mai) in seinem Haus in Los Angeles verstorben. Der in Georgia geborene American-Football-Spieler führte die Cleveland Browns 1964 zum NFL-Titel und wurde dreimal zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt.