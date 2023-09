NFL-Star Michael Oher: Richterin beendet gesetzliche Vormundschaft

Richterin zeigt sich entsetzt über Vormundschaft

Wie «Entertainment Weekly» berichtet, hob die Richterin des Nachlassgerichts von Shelby County, Kathleen Gomes, die gesetzliche Fürsorge des Unternehmerpaares Tuohy am gestrigen Freitag mit sofortiger Wirkung auf. In einem Statement zu der Entscheidung zeigte sie sich «verstört» darüber, dass im Falle Ohers überhaupt eine solche Vereinbarung eingerichtet werden konnte. Normalerweise werde eine Vormundschaft nur angeordnet, wenn die betroffene Person durch Krankheit oder Behinderung nicht in der Lage sei, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Dies sei bei Michael Oher nicht der Fall gewesen. «Ich kann nicht glauben, dass es so weit gekommen ist», so die Richterin.