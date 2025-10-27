NFL-Star Nick Mangold stirbt mit 41 Jahren

«Im Jahr 2006 wurde bei mir ein Gendefekt diagnostiziert, der zu einer chronischen Nierenerkrankung geführt hat. Nach einem schweren Sommer unterziehe ich mich nun einer Dialyse, während wir nach einem Nierenspender suchen», schrieb der 41–Jährige. «Ich wusste immer, dass dieser Tag kommen würde, aber ich dachte, ich hätte mehr Zeit.» Er fügte hinzu: «Leider habe ich derzeit keine Familienangehörigen, die mir eine Niere spenden könnten, deshalb wende ich mich an euch, unsere NY Jets und die Ohio State Community. Ich brauche einen Nierenspender mit Blutgruppe 0.»