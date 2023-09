NFL-Star Tom Brady: Triumphaler Auftritt mit seinen Kids im Stadion

Vorzeitiger Einzug in die Hall of Fame

Neben überschwänglichen Worten zu seinen Verdiensten für seinen Verein – Brady hatte 20 Jahre für die Patriots gespielt und sie zu sechs Super–Bowl–Siegen geführt – kündigte Kraft zudem an, dass dieser bereits im Jahr 2024 in die Hall of Fame der New England Patriots aufgenommen werde. Normalerweise müssen Spieler mindestens vier Jahre im Ruhestand sein, um in die Ruhmeshalle des Clubs aufgenommen zu werden.