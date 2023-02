Niall Horan über seine neue Musik, TikTok und seinen «The Voice»-Job

Ebenfalls in den sozialen Medien begeisterte Horan Ende 2022 seine Fans mit einem U2-Cover von «I Still Haven‹t Found What I›m Looking For», das er gemeinsam mit Kumpel Lewis Capaldi (26) aufnahm. Wird es künftig gemeinsame Musik der beiden geben? «Vor einer Weile haben wir tatsächlich Songs geschrieben. Aber so lustig unsere Beziehung auch ist und so sehr wir Freunde sind, wir sind sehr darauf bedacht, was wir veröffentlichen und würden es nicht allein der Sache wegen tun. Bis wir also nicht einen absoluten Kracher geschrieben haben, wird man nichts von uns hören.» Dass die beiden eine echte «Bromance» haben, sei «ganz natürlich» entstanden. «Die Iren und Schotten sind sich sehr ähnlich. Er ist der Typ, mit dem ich befreundet gewesen wäre, egal ob wir berühmt sind oder nicht. Unsere Freunde verstehen sich auch gut und wir verbringen viel Zeit in Pubs (lacht).»