Der britische Autor Nicholas Evans ist am 9. August im Alter von 72 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben. Das bestätigte sein langjähriger Agent dem US-Branchenmagazin «Deadline». «Er lebte ein erfülltes und glückliches Leben in seinem Haus am Ufer des Flusses Dart in Devon», heisst es in dem Statement. «Er wurde sehr geliebt und hinterlässt seine Frau Charlotte und vier Kinder.»