Nicholas Hoult überrascht mit neuem Look bei «Superman»-Promo

In «Superman» (ab 10. Juli im Kino) zeigt sich Nicholas Hoult (35) mit Glatze – ganz in der Rolle des Superschurken Lex Luthor. Sonst kennt man den britischen Schauspieler mit braunen Haaren, doch zuletzt überraschte er mit platinblondem Look. So präsentierte er sich nun in New York City während seiner Promo–Tour für den neuen DC–Blockbuster von Regisseur James Gunn (58, «Guardians of the Galaxy»).