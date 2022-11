Am 17. November startet die starbesetzte schwarze Komödie «The Menu» in den deutschen Kinos. Die Stars Anya Taylor-Joy (26) und Nicholas Hoult (32) spielen in dem Film von Regisseur Mark Mylod (57) ein Paar, das an einem exklusiven Dinner für 1250 US-Dollar pro Person teilnimmt. Doch der Starkoch Julian Slowik (Ralph Fiennes, 59) hat in seinem weltbekannten, auf einer einsamen Insel gelegenen Restaurant, ein ganz spezielles Menü für seine wohlsituierte Kundschaft vorbereitet. Schnell wird klar: Als sich die Türen im Restaurant Hawthorne schliessen, ist nicht geplant, dass einer der Dinner-Gäste das Etablissement jemals wieder lebend verlässt.