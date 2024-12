Nicholas Hoult wurde mit eingerahmter Penisprothese beschenkt

Dieses Andenken schenkte der «Nosferatu – Der Untote»–Regisseur Robert Eggers (41) dem Darsteller Nicholas Hoult (35). In einem am 23. Dezember veröffentlichten «Elle»–Interview mit seinem Co–Star Lily–Rose Depp (25) verriet der Schauspieler, eine eingerahmte Penisprothese von Bill Skarsgård (34), der in dem Horrorfilm die Rolle des Grafen Orlok spielt, zu haben. «Es gibt eine Szene, in der Bill Skarsgård mein Blut schlürft, und Robert Eggers fragte danach: ‹Wie war das für dich?› Und ich sagte: ‹Ich konnte seine Penisprothese an meinem Bein spüren.› Und dann liess Rob diese als Geschenk einrahmen und schickte sie zu mir nach Hause», erinnerte sich Hoult an die Dreharbeiten.