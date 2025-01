«Nicht Brad oder Leo»: Benedict Cumberbatch «kein typischer Filmstar»

Stolz ist er hingegen auf seinen neuen Film «The Thing with Feathers», der am Freitag, 24. Januar, auf dem Sundance Film Festival in Utah uraufgeführt wird. In dem Drama porträtiert Cumberbatch einen Mann, der den Tod seiner Frau betrauert und darum kämpft, seine beiden kleinen Kinder zu versorgen. Er verliert den Bezug zur Realität und stellt sich vor, «dass er und seine Kinder von einer monströsen Krähe terrorisiert werden.»