Ezra Millers weitere Vergehen 2022

Der Einbruch in Vermont ist nicht der einzige Fall, in dem Ezra Miller mit der Polizei in Kontakt kam. Auf Hawaii wurde der «Flash»-Darsteller in diesem Jahr bereits zwei Mal kurzzeitig verhaftet. Einmal hatte er in einer Karaoke-Bar randaliert. Bei einer anderen Gelegenheit soll er eine Frau mit einem Stuhl verletzt haben.