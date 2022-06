Nicht eingeladen: Britney Spears' Mutter gratuliert ihr zur Hochzeit

Britney Spears (40) wurde von ihrer Mutter Lynne Spears (67) zur Hochzeit mit Sam Asghari (28) beglückwünscht. Auf Instagram kommentierte sie einen Post ihrer Tochter. In dem Beitrag ist das Paar während der Hochzeit in dessen Haus in Thousand Oak in Kalifornien zu sehen. Die 67-Jährige schrieb dazu: «Deine Hochzeit ist die ‹Traumhochzeit›!» Ausserdem würde Britney «strahlend und so glücklich» aussehen. Dass die Feier bei ihr zu Hause stattfindet, würde sie «so gefühlvoll und besonders» machen. «Ich freue mich für dich! Ich liebe dich», schreibt die Mutter des Popstars.