Nicht einmal ein Käfer kann Taylor Swift aufhalten

Der Vorfall war jedoch nur ein kleines Missgeschick während der letzten Show in der britischen Hauptstadt am Sonntagabend. Die Sängerin begeisterte unter anderem die Menge, als sie ihren Freund Travis Kelce inmitten des Songs «Tortured Poet's Department» auf die Bühne holte. In einem massgeschneiderten Smoking und Zylinder reihte er sich bei Swifts Tänzern ein. Dann nahm er sie in seine Arme und trug sie über die Bühne. Sie warf dem NFL–Star einen Kuss zu, als sie sich umdrehte, um «I Can Do It With a Broken Heart» zu singen.