Nicht immer das Trio: Diese Stars sassen mal in der «Let's Dance»-Jury

Seit 21. Januar heisst es wieder: «Let‹s Dance!» In der Jury der beliebten Tanzshow sitzen auch in der 18. Staffel die bekannten Gesichter Joachim Llambi (60), Jorge González (57) und Motsi Mabuse (43). Und das ist keine Überraschung – schliesslich gehört das Trio fest zur Sendung und sorgt jedes Jahr mit lustigen Sprüchen für Lacher. «Let›s Dance» ohne Llambi, Motsi und Jorge? Unvorstellbar – oder? Denn tatsächlich sassen in den ersten fünf Staffeln noch andere Stars in der Jury.