Nicht mehr blond: Pamela Anderson überrascht mit neuem Look

Blonde Haare ade: Pamela Anderson (58) zeigt sich auf der Paris Fashion Week mit neuem Look. Sie besuchte die Modenschau von Tom Ford und überraschte mit kupferrotem Haar, das sie im Pixie Cut trug. Die Haare hatte sie dabei nach hinten gekämmt.
Dazu trug sie ein schwarzes Outfit. Ihr langes Kleid, das mit einer Schleife verziert war, kombinierte sie mit einem Blazer. Den Look komplettierten Pumps und eine Sonnenbrille.
Ihre Karriere befindet sich im Aufschwung
Die Schauspielerin feierte mit dem Drama «The Last Showgirl» (2024) ihr grosses Comeback. Sie wurde für ihre Leistung für einen Golden Globe Award nominiert. Dieses Jahr lief die Neuauflage von «Die nackte Kanone» in den Kinos. Darin stand sie gemeinsam mit Liam Neeson (73) vor der Kamera.
Zuletzt wurde ausserdem bekannt, dass Pamela Anderson das Entertainmentgeschäft zur Familienangelegenheit macht. Die Schauspielerin, die einst unter anderem als «Baywatch»–Rettungsschwimmerin weltweit bekannt wurde, hat mit ihren Söhnen Brandon Lee (29) und Dylan Lee (27) eine neue Produktionsfirma mit dem Namen And–Her–Sons Productions gegründet. Das berichtete das US–Branchenportal «Deadline».
Mit dem ersten Projekt der Firma ist Anderson bereits sehr vertraut. Es handelt sich um eine Serie zur Comicfigur Barb Wire. Pamela Anderson hat bereits die Hauptrolle in einem 1996 erschienenen Film namens «Barb Wire» gespielt, der auf dem Charakter basiert.