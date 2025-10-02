Nicht mehr blond: Pamela Anderson überrascht mit neuem Look

Zuletzt wurde ausserdem bekannt, dass Pamela Anderson das Entertainmentgeschäft zur Familienangelegenheit macht. Die Schauspielerin, die einst unter anderem als «Baywatch»–Rettungsschwimmerin weltweit bekannt wurde, hat mit ihren Söhnen Brandon Lee (29) und Dylan Lee (27) eine neue Produktionsfirma mit dem Namen And–Her–Sons Productions gegründet. Das berichtete das US–Branchenportal «Deadline».