Nicht mehr online: Britney Spears deaktiviert ihren Instagram-Account

Am 15. Oktober reagierte Spears auf der Plattform X auf die Vorwürfe. Sie erzählte, Federline habe sie «ständig manipuliert», und verteidigte ihre Beziehung zu ihren Söhnen. Zudem thematisierte sie Federlines Auftritte in der Presse und warf ihm vor, dass er sie in seinen Interviews «regelrecht angreife».