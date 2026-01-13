Nicht mehr Scarlett Johansson: Dieser Star regiert die Kinokassen

Das sind die Top Ten

Scarlett Johansson hatte die Rangliste ein halbes Jahr lang angeführt. Mitte 2025 überholte sie kurz nach dem Kinostart von «Jurassic World: Die Wiedergeburt» Samuel L. Jackson und Robert Downey Jr. Jackson muss sich nun mit Platz drei zufrieden geben, Robert Downey Jr. rangiert laut dem Ranking von «The Numbers» auf Platz vier. Die Top Five rundet mit Chris Pratt ein weiterer Marvel–Star ab. Darauf folgen Tom Cruise, Chris Hemsworth, Vin Diesel, Chris Evans und Dwayne «The Rock» Johnson.