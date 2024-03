«Nicht mein Abend»: Stefano Zarrella erklärt «Let's Dance»-Fauxpas

Neue Woche, neues Glück, neue «Let's Dance»–Show

Trotz niedriger Punktzahl und Zittern haben es Zarrella und Maksina in die nächste Runde geschafft. In der kommenden Woche wolle er an seiner Nervosität arbeiten: «Das ist für mich eine Mega–Herausforderung und ich weiss auch jetzt gerade noch nicht, wie ich die meistere, aber das kriegen wir schon hin.»