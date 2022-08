Nicht nur «Batgirl»: Auch diese Filme haben es nie ins Kino geschafft

Seit einem Fehltritt in der Schwebe: «Being Mortal»

Ein weiterer Film mit hochkarätiger Besetzung war (oder ist) «Being Mortal», an dem unter anderem Bill Murray (71), Seth Rogen (40) und Aziz Ansari (39) arbeiteten. Ob die Romanverfilmung jemals fertiggestellt wird, steht aktuell allerdings in den Sternen, nachdem Murray sich am Set daneben benommen haben soll. «Ich habe etwas getan von dem ich dachte es wäre lustig, aber so kam es nicht an», sagte Murray in einem Interview mit «CNBC» im Mai. «Das Filmstudio wollte das Richtige tun, also wollten sie alles überprüfen, untersuchen und haben die Produktion gestoppt.» Seit drei Monaten gibt es nun keine Neuigkeiten mehr zu dem Projekt, das halbfertig war und 2023 in die Kinos kommen sollte.