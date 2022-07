Nicht nur Britney Spears: Die berühmten Duette von Elton John

George Michael - «Don't Let the Sun Go Down on Me»

Im Jahr 1974 veröffentlichte Elton John den Song «Don't Let the Sun Go Down on Me», der vor allem in Kanada die Charts stürmte. 1991 folgte schliesslich eine Duett-Version. Als Partner wählte sich John Kollege George Michael (1963-2016) aus. Die beiden standen erstmals beim Live-Aid-Konzert 1985 auf der Bühne und performten den Song gemeinsam. Die neue Version kam sehr gut an - unter anderem in Frankreich, Grossbritannien und der Schweiz kletterte das Duett an die Spitze der Charts.