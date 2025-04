Nicht nur Diabetiker: Das sollte man über Insulin wissen

Der Schlüssel zur Gewichtsabnahme?

Dass der Blutzuckerspiegel in die Höhe schiesst, ist normal und sofern man nicht an Diabetes erkrankt ist, auch überhaupt nicht dramatisch. «Wenn man als Nicht–Diabetiker schlank ist, braucht man sich damit nicht auseinandersetzen», so Prof. Dr. Martin. «Aber diese Peaks lösen Insulin aus und dieses Insulin blockiert die Fettverbrennung.» Darum könnte es für Menschen, die an massivem Übergewicht leiden, durchaus sinnvoll sein, sich mit dem eigenen Blutzuckerspiegel und der Insulinproduktion zu befassen.