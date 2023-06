Nicht nur Fans: So reagierte Sydney Sweeneys Familie auf «Euphoria»

«Ich habe meinen Vater überhaupt nicht vorbereitet»

In einem Vorschau-Clip für eine kommende Folge von «Sunday Today with Willie Geist» sagte die Schauspielerin, dass immerhin ihre Mutter wusste, was sie von ihrer Rolle in der von Sam Levinson (38) kreierten Serie zu erwarten hatte. «Meine Mutter hat mich damals am Set besucht, also kannte sie die Geschichte und ich habe viel mit ihr darüber gesprochen - mein Vater nicht», erklärte Sweeney. «Ich habe meinen Vater überhaupt nicht vorbereitet.» Sie habe nicht wirklich gewusst, wie sie die HBO-Serie ihrem Vater gegenüber erwähnen sollte. «Wenn ich mit meinem Vater spreche, geht es normalerweise nicht um die Arbeit», fügte sie hinzu. «Wir führen Vater-Tochter-Gespräche.»