Nicht nur George Clooney: Diese Megastars spielen aktuell am Broadway

«Stranger Things»–Star Sadie Sink in «John Proctor is the Villain»

In den letzten zehn Jahren war sie fester Bestandteil des «Stranger Things»–Casts, doch nun erfindet sich Sadie Sink (23) am Broadway neu. Die junge Schauspielerin ist Teil der bissigen Komödie «John Proctor is the Villain». Das Stück spielt in einer Kleinstadt in Georgia an einer Highschool und zeigt das Bild einer jungen Generation, die sich im Umbruch befindet und von Popmusik, Optimismus und Wut angetrieben wird. Regie führt die Tony–Award–Gewinnerin Danya Taymor.