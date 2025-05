Nicht nur Gigi und Bella: Wer alles zur berühmten Hadid-Familie gehört

Wer auf die Familienkonstellation blickt, merkt: Neben dem Kardashian–Jenner–Clan sind die Hadids eine der vielschichtigsten Patchworkfamilien Hollywoods. Wer gehört alles zur berühmten Hadid–Familie? Mohamed Hadid hat insgesamt sechs Kinder mit drei verschiedenen Frauen. Er selbst wurde 1948 in Nazareth geboren, seine Familie musste noch im selben Jahr fliehen, zunächst nach Syrien, dann in den Libanon. Später wanderten sie in die USA aus. Hadid arbeitete als junger Mann als Model und später als Immobilienentwickler.