Nicht nur Heidi Klum: Auch diese Promis haben ADHS

Für viele Betroffene ist die Diagnose im Erwachsenenalter ein Wendepunkt. Moderatorin Lola Weippert (29) etwa erhielt die Gewissheit erst mit 27 Jahren und bezeichnete ihre ADHS in einem Instagram–Post wie auch Heidi Klum als «Superpower». Auch Paris Hilton (45) sieht in ihrem Tatendrang den Grundstein für ihr Millionen–Imperium, wie sie in einem Essay für «Teen Vogue» schrieb. Ähnlich beschrieb es «Barbie»–Regisseurin Greta Gerwig (42) in einem Interview mit dem «Guardian»: Ihre enorme kreative Energie sei eng mit ihrer sprunghaften Denkweise verknüpft.