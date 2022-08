Nicht nur Jonah Hill: Auch diese Stars leiden unter Panikattacken

Kristen Stewart

Bei «Twilight»-Star Kristen Stewart (32) liegen Panikattacken bereits in der Vergangenheit. Als Jugendliche hatte sie damit oft zu kämpfen. Heute macht sich die 32-Jährige Sorgen, dass sie zurückkommen könnten. In einem Interview mit «Elle» sagte sie aber, dass sie ihre Ängste in Schach halten könne. «Ich hoffe natürlich, dass alles, was im Moment passiert, gut ausgeht, aber ich bin zuversichtlich, dass das Leben gut ist und es mir gut gehen wird, was auch immer passiert.»