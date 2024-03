Nicht nur Lafer: Auch Alexander Kumptner kocht am Sat.1-Nachmittag

Der österreichische Spitzenkoch Alexander Kumptner (40) bekommt in Sat.1 eine neue Show. In «Das Schnäppchen–Menü» sucht der 40–Jährige dem Sender zufolge «jeden Tag ein preisgünstiges und schmackhaftes Menü». Weiter heisst es in einer Mitteilung über die Sendung, es gehe darin für die Kandidatinnen und Kandidaten darum, mit einem beschränkten Budget «abwechslungsreich und lecker» zu kochen.